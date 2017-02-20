В Уфе наладчик строительных машин упал с высоты 19-го этажа Фото: usiter.com В Уфе наладчик строительных машин упал с высоты 19-го этажа Фото: usiter.com

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе на строительной площадке в Деме погиб 34-летний наладчик строительных машин — сотрудник компании по аренде тяжелого подъемного оборудования. 21 декабря 2016 года он устанавливал опорные связи крана и упал с высоты 19-го этажа. Пострадавший скончался на месте происшествия, получив многочисленные переломы.

Руководство компании сообщило о произошедшем несчастном случае в Гострудинспекцию. Была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что погибший не применял средства защиты, а ответственные сотрудники не контролировали соблюдение правил охраны труда. Виновные лица оштрафованы на 190 тысяч рублей, сообщили в Гострудинспекции.