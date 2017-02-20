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Певец Стас Михайлов поддержал акцию ГИБДД Башкирии

ОБЩЕСТВО

Певец Стас Михайлов поддержал акцию ГИБДД Башкирии Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

Певец Стас Михайлов поддержал акцию ГИБДД Башкирии Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по РБ

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Российский эстрадный певец Стас Михайлов принял участие в фотопроекте ГИБДД Башкортостана #язабезопасностьдорожногодвижения. Заслуженный артист России пожелал всем участникам движения безопасных дорог, сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

К проекту уже присоединились певица Маргарита Суханкина и группа «Мираж». На гастролях в Уфе солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поддержал акцию ГИБДД «Известные люди за безопасность дорожного движения». Ранее к флешмобу присоединились народные артисты Башкортостана и Татарстана Айдар Галимов и Хания Фархи, народный артист РБ Фадис Ганиев, заслуженные артисты РБ Анвар Нургалиев и Лилия Биктимирова. В руках они держат плакат с надписью «Нас всех ждут дома! Соблюдайте Правила дорожного движения!».

Теги: акция,флешмоб,ГИБДД,дорожная безопасность
 
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