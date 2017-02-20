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УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Оперная певица Альфия Каримова выступила в Лондоне с сольным концертом. Вместе с пианисткой, вокалисткой, композитором и продюсером Евгенией Терентьевой она исполнила классические русские романсы Рахманинова, Римского-Корсакова, Чайковского. Концерт Альфии Каримовой открыл IV Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства «Звезды Альбиона. Масленица».

«Зал был очень теплый, публика с огромным удовольствием слушала шедевры русской музыки. На концерт пришло много соотечественников, были и зрители-иностранцы, которые, не понимая русского языка, после концерта подходили и выражали искреннее восхищение от услышанного», — рассказала певица.

Альфия Каримова — заслуженная артистка Башкортостана, ведущая солистка театра «Астана-Опера» (Казахстан), лауреат международных вокальных конкурсов, победитель престижной награды «The Opera Ball Award-2015» в номинации «Лучший женский голос», член жюри международных конкурсов, педагог.

Возможность послушать любимую певицу скоро будет и у уфимцев. 20 марта в Башкирском театре оперы и балета Альфия Каримова споет Виолетту в опере «Травиата» Дж. Верди.

Проект «Звезды Альбиона» был организован в Международной академии музыки «Музыка Нова» и Русском культурном центре при поддержке Представительства Россотрудничества в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и под патронажем Всемирной ассоциации исполнительских искусств. Конкурс — ежегодное мероприятие, мостик, сближающий культуры разных стран. Конкурс популяризирует российскую культуру и образование, предоставляет возможность одаренным соотечественникам, а также артистам всех стран мира продемонстрировать свой талант. В творческом состязании приняли участие артисты из Англии, России, Германии, Италии, Болгарии, Мальты, Латвии, Армении, Украины, Казахстана, Белоруссии, Бразилии, Греции, Испании, Ганы и Индии. В этом году конкурс проводился во время Масленицы, и потому одной из денежных наград стал приз «Масленица», который вручался за лучшее исполнение композиции на музыку российского композитора.