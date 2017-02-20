В Уфе 21 февраля в двух районах отключат холодную воду

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе в двух районах во вторник, 21 февраля, отключат холодную воду, согласно плану капремонта, информирует МУП «Уфаводоканал». В Советском районе города меняют две задвижки на водопроводе в доме №45 на проспекте Октября. В этом 12-этажном доме и двух соседних 12-этажках №№39 и 53 будет отключено ХВС с 10.00 до 18.00.

В Орджоникидзевском районе запорная арматура меняется в доме по улице Кулибина, 7. Воды не будет с 10.00 до 18.00 в двух- и трехэтажных жилых домах №№ 5, 7, 9, 11 на ул. Короленко, №№82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88 по ул. Кольцевой; и в участковом пункте полиции на ул. Боткина, 8а.