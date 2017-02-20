ЦИК России внедрит технологию QR-кода на выборах летом 2017 года

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Технологию QR-кода, в который преобразуются данные протоколов участковых избирательных комиссий, планируется внедрить уже летом 2017 года на большинстве избирательных участков, где будут проходить выборы. Данный шаг, по мнению организаторов выборов, позволит в разы ускорить передачу информации об итогах голосования, а также исключить повторный ввод протоколов в ГАС «Выборы» и другие технические ошибки, сообщили в Центризбиркоме Башкортостана.

Для представителей политических партий прошла презентация новой технологии QR-кода, разработанной Федеральным центром информатизации при ЦИК РФ. Принцип технологии QR-кода разбирали на примере работы импровизированных участковой и двух территориальных избирательных комиссий. Для начала гостям Центризбиркома предложили собственноручно ввести данные в специальный шаблон итогового протокола УИК.

Уже на данном этапе участники эксперимента увидели, как система автоматически проверяет контрольно-логические соотношения и моментально блокирует ввод в итоговый протокол ошибочных данных. Кроме того, она не позволяет распечатать документ с допущенными в нем ошибками. При этом вся информация преобразуется в так называемый QR-код.

Следующим этапом эксперимента стала передача итогового протокола импровизированного участкового избиркома в территориальные избирательные комиссии. Одна из них вводила в систему ГАС «Выборы» полученный QR-код, другая вносила информацию вручную. Преимущество новой технологии считывания результатов оказалось очевидным — на ввод данных с QR-кода и их проверку ушло всего лишь несколько секунд. Проведенное днем ранее тестирование показало, что на считывание 120 итоговых протоколов с QR-кодом и их проверку уходит около 53 минут. Это примерно в 10 раз меньше времени, чем требовалось раньше. К тому же данная технология исключает допущение ошибок, связанных с усталостью или с человеческим фактором.