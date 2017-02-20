УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Уфе ГИБДД просит свидетелей помочь найти угнанный автомобиль ВАЗ-2107. Отечественную машину похитили от дома №44 по улице Блюхера, когда водитель ушел в магазин.

Ведутся поиски сине-черного ВАЗ-2107 (госзнак В 971 ОХ, 102, 2010 года выпуска) заводской комплектации, на зимней резине, установлены колпаки черного цвета, радиус колес 13, не тонирована, сигнализация не установлена, на заднем стекле наклейка в виде надписи «+18 АМП».

«Всех, кто стал свидетелем данного происшествия или обладает информацией о месте нахождения автомашины, просим позвонить по телефонам: 237-02-02, 237-84-80. Конфиденциальность гарантируется», — сообщила сотрудник отдела ГИБДД Управления МВД России по Уфе Альбина Кадикова.