Видные деятели культуры Башкортостана: Вакиль Юсупов (К 65-летию актера и режиссера)

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня знаменательную дату в своей трудовой биографии отмечает Вакиль Юсупов, который много лет верно служит театральному искусству, хорошо известный любителям театра.

Вакиль Бареевич Юсупов родился 20 февраля 1952 года в деревне Аминево Баймакского района Башкирской АССР, в многодетной семье сельских тружеников.

С раннего детства у Вакиля проявился интерес к искусству и театру. Авторитет у него, обычного школьника, был настолько велик, что ему в 15 лет доверили руководить сельским клубом в родной деревне. В 1969 году в район приехал режиссер Уфимского государственного института искусств Бакиров для набора абитуриентов и обратил внимание на несомненные актерские задатки молодого человека.

В 1973 году Вакиль Юсупов успешно окончил театральный факультет Уфимского государственного института искусств, где учился у выдающихся педагогов Габдуллы Гилязева и Фардуны Касимовой. Много позже, в 1996 году, обучался в Российском институте переподготовки работников искусства и культуры в Москве.

С 1973 года с небольшим перерывом Вакиль Юсупов работал актером Сибайского театра драмы. В 1998-2000 годы трудился режиссером Оренбургского татарского драматического театра. С 2004 года являлся директором Сибайского башкирского детского театра «Сулпан», с 2005 года — директором Сибайской государственной филармонии. В 2013 году Вакиль Бареевич возглавил Сибайское концертно-театральное объединение, куда вошли театр «Сулпан» и Сибайская филармония. Одновременно с 2002 года преподает в Сибайском колледже искусств.

Вакиль Юсупов снискал любовь зрителей исполнением характерных и комедийных ролей. Образ Садыка в спектакле по пьесе «Шайтан тоҡомо» («Чертово племя») Гусейна Мухтарова стал успешным дебютом для актера. Позже своеобразно и запоминающе он сыграл Сильву и Анчугина («Өлкән улым» — «Старший сын» и «Төбәктә булған мәҙәктәр» — «Провинциальные анекдоты» Александра Вампилова), Сганареля («Дон-Жуан» Жана Батиста Мольера), Галима («Диләфрүзгә дүрт кейәү» — «Четыре жениха для Диляфруз» Туфана Миннуллина), Альфаниса («Париж егете Әлфәнис» — «Альфанис, парень из Парижа» Лека Валеева), Абдуллу («Һөйәһеңме — һөймәйһеңме?» — «Любишь — не любишь?» Флорида Булякова) и многие другие роли классического и национального театра.

Вакиль Юсупов проявил себя и как талантливый режиссер с оригинальной трактовкой произведений. На сценах Сибая и Оренбурга им успешно поставлены спектакли по пьесам Ангама Атнабаева, Флорида Булякова, Туфана Миннуллина, Валентина Афонина, Зухры Файзуллиной. Очень часто ему доверяют организацию общегородских праздников.

За последние годы вырос авторитет Сибайского театра драмы и концертно-театрального объединения. Филармония стала получать государственные гранты, растет число любителей театра. Всё это связывают с именем Вакиля Юсупова.

Сам Вакиль Юсупов считает сцену своим вторым домом. Он всегда полон свежими идеями и инициативами, внимательно следит за театральными новинками других театров, хорошо представляет пути развития искусства. Он говорит: «Я люблю придумывать все новое, живу идеями — такова моя натура, и я ничего с этим поделать не могу. И еще, возможно, мне везет по жизни с людьми. Вот и тут с коллективом повезло — он очень дружный. Все мы смотрим в будущее и верим в него!..».

За большие заслуги в развитии театрального искусства Вакилю Юсупову присвоены почетные звания заслуженного артиста Башкирской АССР и народного артиста Республики Башкортостан.