Видные военачальники России (К 70-летию генерала Виталия Федорова)

УФА, 20 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня свой большой юбилей — семидесятилетие — отмечает Виталий Федоров — генерал-лейтенант запаса, многие годы отдавший укреплению обороноспособности страны и развитию Ракетных войск стратегического назначения — главного компонента стратегических сил страны.

Виталий Владимирович Федоров родился 20 февраля 1947 года в деревне Петровка Туймазинского района Башкирской АССР, в семье сельских тружеников.

С детства Виталий мечтал стать военным. Уже в школьные годы готовил себя к будущей службе, занимался спортом, очень хорошо бегал на лыжах. Окончил среднюю школу и в июне 1966 года был призван в ряды Советской Армии. Служил в военных автомобильных частях.

После прохождения срочной службы в ноябре 1969 года Виталий Федоров был назначен инструктором по вождению автомобилей Ростовского высшего командно-инженерного училища (ВКИУ). В 1970 году окончил курсы подготовки политического состава при Ростовском ВКИУ (ныне — Ростовское Высшее военное училище им. Главного маршала артиллерии М.И. Неделина). Во время учебы был активным общественником, избирался секретарем комитета комсомола факультета.

С 1976 года Виталий Федоров являлся пропагандистом ракетного полка. В 1977 году заочно окончил Ростовский государственный университет. С сентября 1977 года служил пропагандистом политического отдела ракетной дивизии в городе Первомайске Николаевской области Украинской ССР. С ноября 1981 года Виталий Федоров — заместитель командира ракетного полка по политической части в 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной дивизии (войсковая часть 14245), дислоцированной в поселке Выползово Бологовского района Калининской (ныне — Тверской) области РСФСР. В 1984 году успешно окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ленина.

В декабре 1985 года Виталий Федоров был назначен заместителем начальника политического отдела ракетной дивизии в городе Свободный Амурской области. Как видно из послужного списка, он успешно прошел все ступеньки военной карьеры. На всех занимаемых должностях проявил себя высокопрофессиональным военным, показал должную военную выучку и умение, внеся большой личный вклад в укрепление обороноспособности страны.

С июня 1987 года Виталий Федоров был переведен в Политическое управление Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), где служил старшим инструктором отдела кадров управления, затем старшим инструктором отдела кадров политсостава ракетных и сухопутных войск Управления кадров Главного политического управления Советской Армии и Военно-морского флота. Следующие вехи его военной карьеры — старший инженер отдела, заместитель начальника отдела Управления подготовки и распределения кадров РВСН.

В июне 1993 года Виталия Владимировича назначили заместителем начальника Управления кадров РВСН, через год он стал первым заместителем. С сентября 1997 года генерал-майор Федоров являлся начальником Управления кадров и членом Военного Совета Ракетных войск стратегического назначения. В июне 2002 года Виталий Федоров был уволен в запас с должности генерал-лейтенанта с правом ношения военного мундира.

За добросовестную и многолетнюю службу в Вооруженных Силах страны Виталий Федоров награждался орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Родиной» 2-й степени, многими другими медалями.

Ныне Виталий Владимирович проживает в Москве. Часто встречается с молодежью, активно участвует в общественной жизни.