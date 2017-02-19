В Башкирии началась подготовка к масштабному Агропромышленному форуму и выставке «Агрокомплекс» Фото: Олег Яровиков В Башкирии началась подготовка к масштабному Агропромышленному форуму и выставке «Агрокомплекс» Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В республике началась подготовка к масштабному Агропромышленному форуму и XXVII международной специализированной выставке «Агрокомплекс». Они пройдут в Уфе, на ВДНХ-ЭКСПО с 14 по 17 марта.

Соответствующее распоряжение подписал Премьер-министр Правительства Башкортостана Рустэм Марданов.

Согласно документу, мероприятия проводятся для освоения в АПК новых технологий производства, установления взаимовыгодных контрактов, насыщения продовольственного рынка сельхозпродукцией и продуктами питания, а также для развития перспективных каналов реализации сельскохозяйственной продукции на внутренних и внешних рынках.

На протяжении многих лет Башкортостан занимает одно из лидирующих позиций в России и вносит весомый вклад в развитие отечественного агропромышленного комплекса.

Регион является крупным поставщиком сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обладает значительным потенциалом сельскохозяйственного машиностроения. Кроме того, активно развивает научную деятельность.

В настоящее время международная выставка «Агрокомплекс» является ведущей в Приволжском федеральном округе.

За более чем четверть века «Агрокомплекс» стал одним из главных выставочных мероприятий для демонстрации новой сельскохозяйственной техники и оборудования для АПК, перерабатывающей промышленности и продуктов питания.

В прошлом году участниками международной выставки «Агрокомплекс» в Уфе стали более 270 компаний из 30 регионов России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Голландии, Польши, Германии и других стран. Общая площадь экспозиции составила тогда 14 тысяч квадратных метров.