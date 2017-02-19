В Стерлитамаке раскрыто разбойное нападение на круглосуточный магазин

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Стерлитамаке полицейские раскрыли разбойное нападение на круглосуточный магазин.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РБ, 18 февраля, около пяти часов утра в круглосуточный пивной магазин позвонил молодой мужчина. Продавец, ничего не подозревая, открыла дверь очередному посетителю. Покупатель долго выбирать пиво не стал, а сразу схватил женщину за волосы, приставил к горлу нож и вытащил из кассы 8 тысяч рублей.

В это время в магазин зашел сообщник грабителя, который помог ему спокойно уйти с деньгами.

По изъятым следам на месте происшествия, эксперты-криминалисты установили личность одного из злоумышленников. В ходе оперативно-розыскных мероприятий в управление полиции были доставлены 20-летний, ранее судимый житель Федоровского района и 22-летний житель Стерлитамака. Молодые люди дали признательные показания. К моменту задержания они успели потратить часть украденных денег.

Как предполагают полицейские, возможно, что неработающего, ранее судимого молодого человека подтолкнули на разбой рассказы его знакомой о большой выручке магазина.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.