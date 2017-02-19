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В Уфе назвали обладателя Гран-при конкурса кураистов имени Рустама Шарипова

КУЛЬТУРА

В Уфе назвали обладателя Гран-при конкурса кураистов имени Рустама Шарипова Фото: соцсети

В Уфе назвали обладателя Гран-при конкурса кураистов имени Рустама Шарипова Фото: соцсети

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе назвали обладателя Гран-при Открытого республиканского конкурса кураистов имени Рустама Шарипова. Им стал 26-летний солист Фольклорного ансамбля песни и танца «Мирас» Мурат Джанизаков. Он исполнил башкирскую народную мелодию «Колой кантон» и пьесу «Одиночество» Нура Даутова. Победитель получил сертификат на 20 тысяч рублей на пошив национального костюма: зиляна и шапки.

Всего в конкурсе приняло участие 110 исполнителей со всей республики. Отборочный тур и торжественное закрытие конкурса состоялись в концертном зале Дома культуры Республиканского центра народного творчества. Лауреаты и члены жюри также приняли участие в концерте в РК «Огни Уфы».

«Конкурс прошел на высоком уровне, — рассказал член жюри, старший преподаватель Уфимского института искусств Венер Елкибаев. — Жюри единогласно приняло решение присвоить Гран-при Мурату Джанизакову Он показал себя хорошим исполнителем как традиционного, так и эстрадного направления, очень техничный, виртуозный, артистичный, яркий музыкант».

Организаторы проекта — Министерство культуры Башкортостана, Республиканский центр народного творчества, Союз кураистов республики.

Рустам Шарипов — талантливый молодой кураист, солист Башкирской государственной филармонии, лауреат республиканских конкурсов, безвременно ушедший из жизни в июне 2013 года.

Республиканский конкурс кураистов памяти Рустама Шарипова был изначально организован в его родном районе — Зилаирском, в Уфе впервые прошел в 2016 году. Тогда в музыкальном состязании приняли участие более 80 исполнителей.

Теги: народное творчество,конкурсы,память
 
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