В Уфе состоится ярмарка «женских» вакансий Фото: Олег Яровиков В Уфе состоится ярмарка «женских» вакансий Фото: Олег Яровиков

УФА, 19 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В преддверии Международного женского дня, уфимская служба занятости проведет 2 марта ярмарку вакансий для молодежи и женщин, имеющих малолетних детей.

Как сообщили агентству «Башинформ», на ярмарке будут предложены вакансии администратора, бармена, ведущего и главного специалистов, воспитателя детского сада, врач-терапевта, горничной, диспетчера, инженера, кондуктора, консультанта, курьера, менеджера, медсестры, младшего воспитателя, официанта, повара, продавца, судебного пристава и других профессий.

Кроме того, посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: Уфа, бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.