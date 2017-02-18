Ансамбль имени Файзи Гаскарова выступил в Москве с программой «Содружество народов мира» Фото: пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова











Ансамбль имени Файзи Гаскарова выступил в Москве с программой «Содружество народов мира» Фото: пресс-служба ГААНТ им. Ф. Гаскарова

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Государственный академический ансамбль народного танца имени Файзи Гаскарова выступил в Москве, в Концертном зале имени Чайковского. В полуторатысячном зале была представлена программа «Содружество народов мира», включающая лучшие постановки коллектива. Артисты подарили столичному зрителю новые танцы — киргизский, казахский, китайский, марийский, состоялись российские премьеры башкирских постановок «Тарханы», «Семь родов». Все танцы исполнялись под живой аккомпанемент.

Артисты почтили память погибших в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем. «Солдатскую пляску» посвятили памяти артистов Ансамбля имени Александрова, с которыми гаскаровцев связывают тесные творческие и дружеские узы.

«Выходить на сцену Концертного зала им. Чайковского всегда волнительно. Наше выступление пришли посмотреть многие московские коллеги: артисты Ансамбля имени Игоря Моисеева, «Березки», — рассказали гаскаровцы. — Когда исполняли номер «Солдатская пляска», в зале присутствовали жены некоторых погибших артистов, эмоционально было тяжело. Музыканты тоже играли с комком в горле. Весь зал аплодировал стоя в середине концерта».

Выступления в Концертном зале имени Чайковского стали уже традицией для прославленного коллектива. Творческий отчет на столичной сцене неизменно вызывает большой интерес публики. В рамках всероссийских гастролей состоялись также концерты в Республике Татарстан — в Казани и Азнакаево.