За покушение на жизнь медработников могут дать пожизненный срок Фото: автор За покушение на жизнь медработников могут дать пожизненный срок Фото: автор

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Министерство здравоохранения России подготовило законопроект об уголовной ответственности за посягательство на жизнь медицинского работника вплоть до пожизненного лишения свободы. Текст документа опубликован на портале правовых документов.

Согласно законопроекту, за покушение на врача при исполнении обязанностей будет вводиться наказание от 12 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненный тюремный срок. В случае применения насилия, опасного для жизни медработника, преступнику будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

По мнению авторов инициативы, участившиеся в последнее время случаи причинения вреда здоровью медицинских работников при оказании медицинской помощи (прежде всего скорой), говорят о том, что жизнь и здоровье врачей необходимо дополнительно защитить. Документ пока не внесен на рассмотрение Госдумы. В настоящий момент он проходит стадию общественного обсуждения. В случае принятия закон вступит в силу с июля 2018 года.