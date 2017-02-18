УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По Башкирии пройдет часть автоэкспедиции «Заповедный пояс. От Урала до Байкала», сообщает Национальный парк «Башкирия». Проект в Год экологии и особо охраняемых природных территорий, а также в честь 100-летия заповедной системы России организуют сотрудники Юганского заповедника (Ханты-Мансийский АО). Экспедицию запланировано совершить с 20 мая по 26 июня по 20 ООПТ России. Общая протяженность маршрута — около 10 тысяч километров.

Маршрут пролегает через Башкортостан, Свердловскую, Челябинскую области, Пермский край, Ханты-Мансийский автономный округ, республики Хакассия, Бурятия, Алтайский край, Омскую область, Республику Алтай и другие регионы. В нашей республике участники автопробега посетят Национальный парк «Башкирия», заповедник «Шульган-таш», Башкирский и Южно-уральский заповедники. Финиширует автоэкспедиция в Баргузинском заповеднике, с основания которого в 1917 году и начала свое летоисчисление заповедная система России.

«Мы ставим перед собой цель познакомить жителей страны с заповедной системой, привлечь внимание широкой общественности к особо охраняемым природным территориям, — комментирует координатор проекта Евгений Сыркин. — В ходе и по итогам проекта будут публиковаться различные материалы в прессе, сниматься фильмы, циклы передач, в которых мы будем рассказывать об общих экологических проблемах, свойственных регионам и стране в целом, покажем разнообразие географических зон. Планируем также отметить на карте несанкционированные свалки мусора, встреченные на пути».