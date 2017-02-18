В Белорецке начали подготовку к муниципальным выборам

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Белорецком районе началась подготовка к предстоящим в сентябре 2017 года муниципальным выборам. Председатель территориальной избирательной комиссии Эльвира Мухаметшина на заседании ТИК проинформировала о предстоящих 10 сентября 2017 года выборах депутатов Совета городского поселения города Белорецк пятого созыва. В этот же день пройдут дополнительные выборы депутатов Советов Абзаковского и Серменевского сельских поселений муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан.

На заседании были обсуждены итоги прошлогодних избирательных кампаний. Рассматривалась возможность применения в 2017 году технологий ускоренного ввода данных протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федерации «Выборы» с использованием машиночитаемого кода. Большое внимание будет уделено обучению членов комиссий. Все эти меры позволят улучшить работу территориальной и участковых избирательных комиссий и не допускать ошибок в предстоящих выборах.