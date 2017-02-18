Фонд Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди пополнили семь тысяч книг

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан посетил центральный корпус Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди в Уфе. Михаил Закомалдин проконтролировал расходование целевых федеральных средств, которые были направлены в республику для приобретения детской литературы, сообщили в пресс-службе ГФИ.

Транш в более чем 1,5 миллиона рублей был потрачен на приобретение почти семи тысяч новых иллюстрированных детских книг.

«Издания по художественной литературе, истории, краеведению сегодня доступны юным читателям во всех филиалах Национальной библиотеки», — рассказала главному федеральному инспектору министр культуры республики. Амина Шафикова подчеркнула, что «на покупку детских книг федеральные средства Национальная библиотека получила впервые, и это, безусловно, большая поддержка».

Михаил Закомалдин также посетил электронный читальный зал регионального центра доступа к ресурсам Президентской библиотеки Б.Н. Ельцина. Пользователям Центра бесплатно доступны фонды крупных российских библиотек, интернет-ресурсы.

Национальная библиотека формирует универсальный фонд документов на различных носителях информации, который в настоящее время насчитывает более 3,3 миллионов единиц хранения. Она предоставляет жителям страны весь комплекс библиотечно-информационных услуг, в том числе с использованием электронных технологий. Ежегодно в библиотеку записываются 74 тысячи пользователей, которые посещают ее более 560 тысяч раз в год.