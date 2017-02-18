Уфимский солист рок-оперы «Акбузат» стал артистом легендарного Ансамбля песни и пляски им. Александрова Фото: соцсети Уфимский солист рок-оперы «Акбузат» стал артистом легендарного Ансамбля песни и пляски им. Александрова Фото: соцсети

УФА, 18 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Уфимский солист Дмитрий Васенин стал артистом хора легендарного Ансамбля песни и пляски им. Александрова. В составе коллектива наш земляк выступит 23 февраля на концерте в Кремле, затем отправится в Сочи на открытии военной Олимпиады.

«По поводу работы в ансамбле испытываю только самые яркие, патриотические, невероятные эмоции, — признался Дмитрий. — Работа очень интересная. Талантливый коллектив собран из ведущих солистов оперных театров, филармоний нашей страны».

Напомним, 25 декабря 2016 года коллектив понес большие потери во время катастрофы самолета Ту-154, когда погибло 64 артиста ансамбля (около половины творческого состава). Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости восстановления коллектива в кратчайшие сроки. С этой целью в январе-феврале Департаментом культуры Минобороны России проведен конкурс на замещение должностей солистов, артистов хора и балета. Уфимец Дмитрий Васенин успешно прошел большой конкурс: со всей страны заявлялось около 2 тысяч претендентов, конкурс был 60 человек на место. Первый этап претенденты прошли по видеозаписям, второй тур состоялся в формате живого прослушивания. На прослушивании Дмитрий пел басовую партию — арию Зарастро Моцарта и русскую народную песню «Из-за острова на стрежень». 1 февраля его взяли в Ансамбль им. Александрова артистом хора первой категории. Первое выступление Ансамбля в обновленном составе состоялось на сцене Центрального академического театра Российской армии 16 февраля.

Дмитрию Васенину 31 год. Уфимцы узнали его по роли Шульгена в рок-опере «Акбузат», поставленной в Русском драматическом театре. Он является студентом третьего курса Уфимского института искусств, учится на отделении «Искусство оперного пения» в классе заслуженного артиста России, ведущего солиста Башкирского театра оперы и балета, профессора Ямиля Абдульманова. В связи с переездом в Москву артист будет переводиться на заочную форму обучения.

«Сначала после школы я закончил юридический колледж. Во время обучения в колледже был приглашен в студию оперетты при ГДК, занимался там около пяти лет под руководством Натальи Полянской, — рассказывает Дмитрий. — После окончания юридического института работал в фельдъегерской службе Спецсвязи России. В 26 лет принял решение профессионально овладеть навыками вокального искусства. Был принят сразу на второй курс Уфимского училища искусств в класс преподавателя Эльвиры Рахимкуловой. В училище не доучился, меня сразу взяли в институт искусств».

Академический дважды Краснознаменный, ордена Красной Звезды ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова — крупнейший художественный коллектив России и ранее СССР. В репертуаре ансамбля более 2 тысяч произведений. Это песни советских, российских и зарубежных авторов, народные песни и танцы, духовная музыка, классические произведения русских и зарубежных композиторов, шедевры мировой рок- и поп- музыки, в том числе переложения классических хитов легендарных музыкальных коллективов «Queen» и «The Beatles». За время существования коллектив с гастролями был более чем в 70 странах мира. Ансамбль приезжал с концертами в Афганистан, Югославию, Приднестровье, Таджикистан, Чеченскую Республику и другие «горячие точки».