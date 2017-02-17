В Уфе открывается выставка народного художника Башкортостана Владислава Меоса

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В преддверии Дня защитника Отечества в Национальном музее Республики Башкортостан открывается выставка народного художника Республики Башкортостан Владислава Меоса. В экспозиции представлены две серии его работ – «Память войны» и «Под мирным небом», которые воспитывают гражданские и патриотические чувства. Выставка откроется 21 февраля в 11.00.

Художник Владислав Меос — яркий последователь традиций русского реалистического искусства и школы башкирского пейзажа. Царящий в работах дух истории, старины, величавой природы гармонично сливается с представлением автора о многострадальных судьбах Отечества, о неизменной жизненной силе, красоте России. За полувековую творческую деятельность Владислав Меос создал не одну значимую серию пейзажей.

Произведения В.Э. Меоса нашли свое достойное место в БГХМ им. М.В. Нестерова, Уфимской художественной галерее, Доме-музее С.Т. Аксакова, музее М. Гафури, музее МВД РБ, картинной галерее санатория «Янган-Тау» и частных коллекциях Италии, России, Германии, США, Финляндии, Франции, Южной Кореи, Японии.