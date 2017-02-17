Жители Башкирии могут консультироваться со специалистами Росреестра в режиме онлайн Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии могут консультироваться со специалистами Росреестра в режиме онлайн Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

В Башкирии получить консультацию специалистов республиканского управления Росреестра теперь можно в режиме реального времени. Для этого на официальном портале ведомства следует зайти в «Консультант сайта. Online».

«Это специальный чат, в котором наши сотрудники могут одновременно консультировать несколько пользователей. Живое общение будет происходить по будням с 9.00 до 18.00 (в пятницу до 16.45). Обращения, поступившие в нерабочее время и выходные дни, будут рассмотрены на следующий рабочий день», — уточнили в пресс-службе Управления Росреестра по РБ.

В режиме реального времени любой желающий сможет узнать о регистрации или переоформлении права собственности на недвижимость; возможности предварительной записи; сроках проведения госрегистрации и постановки на кадастровый учет; перечне необходимых документов и способах их подачи; размерах госпошлины; государственной кадастровой оценке недвижимого имущества и процедуре ее оспаривания, а также других услугах, входящих в сферу деятельности регистрационного ведомства.