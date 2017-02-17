Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 57.15 ↑

EUR 60.65 ↓

17 февраля Пятница

Уфа   °

В Башкирии отремонтированы 56 сельских клубов по Программе поддержки местных инициатив

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии отремонтированы 56 сельских клубов по Программе поддержки местных инициатив Фото: Олег Яровиков

В Башкирии отремонтированы 56 сельских клубов по Программе поддержки местных инициатив Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане по Программе поддержки местных инициатив в прошлом году отремонтированы 56 сельских клубов. Об этом сообщает пресс-служба Правительства республики.

Заявки на ремонт и реконструкцию клубов в Центр изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Башкортостана подали 74 сельских поселения, 56 из них победили.

В общей сложности на ремонт и реконструкцию сельских клубов по Программе поддержки местных инициатив в 2016 году из республиканского бюджета направлено 35 млн рублей.

Из 56 отремонтированных клубов семь пришлись на Илишевский район. Здесь же реализован самый крупный проект — капремонт стоимостью 2,8 млн рублей. Из них 1,8 млн — средства жителей и местного бюджета, 1 млн рублей — республиканского бюджета.

По пять сельских клубов отремонтированы в Салаватском и Кигинском районах, по четыре — в Чишминском и Аургазинском.

Всего в прошлом году реализовано 458 проектов на селе и 29 — в городских округах. Каждый из них привлек до 1 млн рублей из бюджета республики.

Основными условиями победы проекта в конкурсе являются доля софинансирования со стороны местной администрации и жителей, а также степень участия населения в его обсуждении.

Теги: программа поддержки местных инициатив,сельские клубы
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb" -->
закрыть