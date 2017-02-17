Проект «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии» покажут на телеканале «Страна» Фото: ГТРК «Башкортостан»















Проект «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии» покажут на телеканале «Страна» Фото: ГТРК «Башкортостан»

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Сергей Захаров/.

Общероссийский познавательный телеканал «Страна» покажет телеочерки, снятые в рамках проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии». Главная цель проекта — показать интересные туристические маршруты и живописные места не только родной республики, России, но и других стран с их богатой историей и культурой.

«В федеральном эфире будут показаны первые 11 выпусков в авторской редакции, а также выпуски, которые будут отсняты в будущем», — сообщила руководитель телеканала «Россия Культура.Башкортостан», автор проекта Айгуль Кантюкова. По ее словам, «продюсеры канала «Страна» отметили высокое качество, с которым сняты и смонтированы все серии «Культурного сезона…», где во время съемок применяются различные технические возможности, включая аэросъемку.

Все выпуски проекта «Культурный сезон. Путешествие по Башкирии» доступны на официальном сайте программы, а также на портале регионального филиала ВГТРК.