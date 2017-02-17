Мэрия Уфы откликнулась на попадание города в Топ-10 по пробкам Фото: открытый источник Мэрия Уфы откликнулась на попадание города в Топ-10 по пробкам Фото: открытый источник

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Администрация Уфы откликнулась на попадание города в Топ-10 миллионников с самым затрудненным движением. Столица Башкортостана вошла в первую пятерку наряду с Москвой, Самарой, Красноярском и Воронежем. Далее следуют Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Пермь и Нижний Новгород.

Как отметили в уфимской мэрии, в городе на 1,1 млн человек насчитывается 493 тысячи автомобилей. В Москве 5,6 млн автомашин приходится на 12,4 млн человек. В Петербурге — 1,7 млн машин на 5,3 млн жителей. В Екатеринбурге — 600 тысяч автотранспортных средств на 1,4 млн жителей. В среднем автомобиль в этих городах есть почти у каждого второго (Москва, Екатеринбург, Уфа) либо у каждого третьего жителя (Санкт-Петербург).

В администрации рассказали о мерах, предпринимаемых для разгрузки городских дорог. В 2012 году были начаты масштабные работы по расширению и доведению параметров дорог до нормативных значений. «Эта инициатива городских властей в тот период была встречена многими горожанами негативно. Но спустя четыре года можно отметить, что это позволило снять напряжение на многих проблемных участках. С учетом ежегодного прироста автомобилей в Уфе на 7,5 — 8 тысяч единиц, без расширения дорог город получил бы сегодня транспортный коллапс», — отметили в мэрии.

Как сообщили в пресс-службе столичной администрации, сейчас ведется работа над вторым этапом, который стартовал два года назад. Это анализ дорожной ситуации с помощью математического моделирования, определение на карте города проблемных точек, вызывающих наибольшие затруднения движения. Затем потребуется ликвидировать проблемы на этих местах. Есть первые наработки и предложения, которые позволят «развязать» проблемные точки на дорогах Уфы без существенных затрат. В ближайшие дни эти наработки будут представлены общественности.

«Напомним, что многие европейские города и несколько городов России пошли на такие непопулярные меры, как администрирование въезда в свои центры, которые, в силу исторических особенностей, не рассчитаны на современные потоки транспорта. Вводятся платные парковки, сборы от которых, в том числе, направляются на дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры. При текущих темпах автомобилизации Уфа тоже не сможет остаться в стороне от подобных мер. Необходимость их принятия все чаще озвучивают эксперты международного уровня. С учетом текущей ситуации, в Уфе будет создана специализированная муниципальная структура по управлению дорожным движением. В ее состав войдут специалисты различных профильных управлений и предприятий. Предложения по данной структуре находятся в разработке. Она должна будет использовать в своей работе все современные наработки, в том числе технологию «Умный город», в рамках которой создан современный диспетчерский центр для автоматизированного управления наружным освещением и дорожным движением в Уфе», — прокомментировали в администрации.