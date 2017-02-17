Как на золотопромышленном предприятии Башкирии поощряли за прогул Фото: Книжная палата РБ Как на золотопромышленном предприятии Башкирии поощряли за прогул Фото: Книжная палата РБ

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

На золотопромышленном предприятии Башкирии поощряли прогульщика и пьяницу. О неприглядном факте узнала газета «Баймакский рабочий» в марте 1939 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Архива печати республики.

«25 февраля сотрудник Байкаринского золотопродснаба Ерхов явился в пьяном виде на работу», — сообщило издание. Оценив свое состояние, он попросил начальника освободить его от работы. В итоге руководитель предприятия по приказу предоставил нетрезвому работнику однодневный отпуск, чем нарушил «мероприятия партии и правительства о трудовой дисциплине», отмечается в газете. На следующий день, почувствовав свою безнаказанность, Ерхов прогулял работу на час. Очередной проступок работника остался без внимания начальства, но не коллектива. Уже 27 февраля сотрудники золотопродснаба на экстренном собрании решили: Ерхова снять с работы, а в отношении начальника дело передать в парторганизацию Байкаринского приискового управления.

В этом же номере газета сообщает, что Байкаринскому приисковому управлению требуются коновозчики для перевозки руд, дров и стройматериалов. Вакансия была привлекательна тем, что коновозчики, работающие в золото-платиновой промышленности, освобождались от налога.

Материалы предоставлены Книжной палатой РБ.