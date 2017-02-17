В Башкирии половина продаж алкоголя приходится на водку Фото: kolpinonews.ru В Башкирии половина продаж алкоголя приходится на водку Фото: kolpinonews.ru

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Башкортостане половина продаж легальной алкогольной продукции в 2016 году пришлась на водку — 49,5 процента. В целом структура потребления не изменилась: доля вина незначительно увеличилась и составила 32 процента, доля коньяка подросла на 0,5, и ликеро-водочной продукции — на 0,4. По данным декларирования, в минувшем году розничные магазины реализовали 4,2 млн декалитров алкоголя всех видов (на 12,5 процента больше, чем в 2015 году). Цифры прозвучали на итоговой коллегии Госкомитета РБ по торговле и защите прав потребителей.

Наибольшее снижение продаж легального алкоголя отмечено в 10 муниципалитетах, самое значительное — в Калтасинском и Стерлитамакском районах, на 16 процентов.

Среднедушевое потребление лицензированного алкоголя составило 10,2 л на человека против 9,1 л в 2015-м. Благоприятный рост показателя обеспечен ЕГАИС, считают в ведомстве. В бюджеты поступило 99 млн рублей — пошлины за акцизы. Показатель на 25 процентов превысил прошлогодний.

Как сообщили на коллегии, с 2017 года меняется распределение средств, полученных от акцизов на крепкий алкоголь. Ранее 40 процентов направлялись в региональные бюджеты, 60 — в федеральный. Теперь федеральный бюджет будет возвращать регионам 10 процентов соответственно количеству реализации легального алкоголя.