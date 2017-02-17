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17 февраля Пятница

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В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах

ОБЩЕСТВО

В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах Фото: Олег Яровиков

В Башкирии МЧС предупреждает о понижении температуры и ухудшении видимости на трассах Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкортостане МЧС предупреждает о понижении температуры до -27 градусов и ухудшении видимости на трассах. Со ссылкой на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ведомство сообщает, что в субботу, 18 февраля, ожидается переменная облачность. Местами выпадет небольшой снег, днем прогнозируется слабая метель. Ветер южный, юго-западный: ночью до восьми м/с, днем — до 12 м/с. Порывы могут достигать 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -15,-20 градусов, местами -22,-27, днем -9,-14. Ночью и утром на отдельных участках автодорог ожидается туман. Видимость на трассах составит 500 м и менее.

Теги: МЧС,предупреждение,погода
 
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