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17 февраля Пятница

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В Башкирию циклон принесет снег с дождем

ОБЩЕСТВО

В Башкирию циклон принесет снег с дождем Фото: открытый источник

В Башкирию циклон принесет снег с дождем Фото: открытый источник

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

На территории республики с 19 по 22 февраля ожидается перемена погоды, предупреждает Башгидрометцентр. Над Уралом в эти дни пройдет североатлантический циклон, который принесет мокрый снег, снег с дождем, местами сильный. 19 февраля возможна метель при сильном ветре до 18-23 м/с, гололед, налипание снега на провода и деревья. Видимость при снегопадах ухудшится до 500 метров и менее. Крайне неблагоприятная обстановка ожидается на дорогах — снежные заносы, накаты, гололедица.

Теги: погода,дороги,гололедица,циклон
 
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