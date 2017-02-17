В Башкирии выберут лучшего специалиста по охране труда-2017

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Башкортостане объявлен прием заявок для участия в ХI Республиканском конкурсе «Лучший специалист по охране труда-2017». Конкурс приурочен к Всемирному Дню охраны труда, который отмечается 28 апреля.

Основные цели конкурса — повышение эффективности и качества работы по созданию в организациях безопасных и здоровых условий труда, а также пропаганда положительного опыта работы в области охраны труда.

Организаторы — Министерство труда и социальной защиты населения РБ, Башкирский межотраслевой институт охраны труда, экологии и безопасности на производстве, при содействии Государственной инспекции труда в РБ и Федерации профсоюзов Башкортостана.

К участию приглашаются руководители и специалисты служб охраны труда. Количество участников конкурса от одного предприятия не ограничено. Заявки принимаются до 23 марта.

По итогам будет составлен рейтинг «10 лучших специалистов по охране труда Республики Башкортостан».

Получить более подробную информацию можно на сайте Минтруда региона.