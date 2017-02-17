В Башкирии для внедрения научных достижений в практику создадут Центр трансферта технологий

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В 2017 году Академия наук Башкортостана будет решать вопросы создания условий для внедрения научных разработок в практику. Для этого будет создан Центр трансферта технологий. Об этом в ходе расширенного заседания Президиума АН РБ сообщил руководитель учреждения Альфис Гаязов.

Не менее важной задачей для будущего региона, по его словам, является научное сопровождение Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года путем разработки и внедрения технологий и методов стратегического планирования, соответствующих лучшим мировым практикам. Этим занимается созданный в прошлом году в составе Академии Институт стратегических исследований Республики Башкортостан.

Президент АН обратил внимание на изменения, которые произошли как в организации научной деятельности, так и в структуре учреждения.

Введение института профессоров АН РБ позволяет привлекать успешно работающих молодых ученых. Таким образом, состав Академии будет омолаживаться.

«В прошлом году ученые Академии занимались более чем 120 научно-исследовательскими работами, которые имели практическое значение. Среди них — разработка основных положений Стратегии социально-экономического развития республики до 2030 года и Концепция Башкирской технологической инициативы», — подчеркнул Альфис Гаязов.

Из заключенных контрактов 19 проектов разрабатываются по приоритетным направлениям научных исследований, 39 — по программе Российского Гуманитарного научного фонда «Урал», 64 — по программе Российского фонда фундаментальных исследований «Поволжье», привел данные президент АН РБ. Это позволило привлечь федеральные средства для проведения научных исследований в республике.

Премьер-министр Правительства РБ Рустэм Марданов, принимавший участие в заседании Президиума, отметил позитивные изменения в работе организации в части требований к научным работам и выразил уверенность, что Академия наук Башкортостана будет и дальше работать по внедрению научных разработок в отрасли экономики.

Завершилось мероприятие награждением. Почетную грамоту Правительства РБ получил сотрудник Центра нефтегазовых технологий и новых материалов Института стратегических исследований РБ Геннадий Дубинский, благодарственное письмо Правительства РБ вручено академику АН РБ, члену-корреспонденту РАН Марату Ильгамову. 15 молодых ученых получили дипломы профессора Академии наук РБ.