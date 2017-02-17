Территориальная схема по обращению с отходами обошлась Башкирии в 6 млн рублей - ОНФ Фото: Региональный штаб ОНФ Территориальная схема по обращению с отходами обошлась Башкирии в 6 млн рублей - ОНФ Фото: Региональный штаб ОНФ

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Разработка территориальной схемы по обращению с отходами обошлась Башкортостану в 6 млн рублей. Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг закупок на разработку территориальных схем по обращению с отходами в субъектах Российской Федерации. В результате проверки разработанных схем активисты ОНФ пришли к выводу, что некоторые регионы подошли к делу формально, неэффективно потратив бюджетные средства.

Зачастую схожие по площадям и численности населения субъекты оценили разработку территориальных схем в разные суммы. К примеру, в Свердловской области с населением 4,3 млн человек разработка схемы стоила 10 млн рублей, а для Республики Башкортостан с населением 4 млн человек схема обошлась в 6 млн рублей, пояснили в региональном штабе ОНФ.

Согласно постановлению Правительства России, до 26 сентября прошлого года каждый субъект РФ должен был разработать и согласовать территориальную схему обращения с отходами — это текстовые, табличные и графические описания системы организации и осуществления на территории субъекта РФ деятельности по обращению с отходами (карты, схемы, чертежи, планы и иные материалы). Таким образом, территориальная схема должна отобразить существующий жизненный цикл отходов в регионе — от стадии производства товаров до стадии размещения твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах. Собранная информация из территориальных схем в конечном итоге попадает в единую государственную информационную систему учета отходов от использования товаров.

«Мы изучили процедуры разработки схем утилизации твердых коммунальных отходов в регионах страны. В наше поле зрения попало 58 закупок, по результатам которых были заключены контракты на общую сумму 585 млн рублей. Сравнительный анализ показал, что одни регионы подготовили территориальные схемы своими силами, без бюджетных затрат, другие освоили деньги эффективно, а третьи либо затянули со сроками, либо провели сомнительные закупки с точки зрения формирования завышенной начальной (максимальной) цены контрактов (НМЦК). При этом, по данным Росприроднадзора, в октябре прошлого года только 64 субъекта РФ из 85 полностью справились с задачей», — отметил заместитель руководителя проекта ОНФ «За честные закупки» Иван Ястреб.

В 16 субъектах активисты зафиксировали снижение цены более чем на 45 процентов от объявленных заказчиками НМЦК. Если перевести проценты в деньги, то в общей сложности в этих регионах снижение составило более 78 млн рублей.

«Предполагаем, что к такой ситуации могло привести отсутствие методики формирования цен на подобные работы. Мы направим обращения в управления прокуратуры соответствующих субъектов с тем, чтобы они провели проверку проведения указанных торгов с точки зрения эффективности потраченных бюджетных средств», — подчеркнул Иван Ястреб.

Эксперт проекта ОНФ Дмитрий Миронов заявил: «Мы также подключим наших активистов в регионах, которые проведут рейды на местах и сравнят прописанное в территориальных схемах в соотношении с тем, что мы имеем по факту на сегодняшний день. Кроме того, мы запросим в Росприроднадзоре отчеты о результатах разработки регионами территориальных схем по обращению с отходами и поставим на контроль ход выполнения работ, прописанных в них».