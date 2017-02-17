В Уфе может появиться улица Доктора Лизы Фото: Администрация г. Уфы В Уфе может появиться улица Доктора Лизы Фото: Администрация г. Уфы

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе продолжается прием вариантов названий для новых улиц, расположенных в Калининском районе, в районе Федоровки и Самохваловки.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, на сегодняшний день поступило 150 вариантов названий.

Помимо лиричных названий — Лазоревая, Жемчужная, Ягодная, Пасхальная, Счастливая, Сиреневый бульвар, Весенний проезд, горожане предлагают назвать улицы в честь погибшего в Турции посла Андрея Карлова, писателя Сергея Довлатова, врача-реаниматолога Елизаветы Глинки, больше известной как Доктор Лиза, а также посвятить их Олимпиаде в Сочи, саммитам ШОС и БРИКС, городу-побратиму Уфы — Астане.

Для того чтобы не предлагать уже имеющиеся названия, рекомендуется сверять свои варианты со «Списком наименований улиц городского округа город Уфа Республики Башкортостан».

Предложения принимаются по электронной почте ufakalina2017@yandex.ru до 20 февраля включительно.