В Башкирии финалисты Кубка мира по международным шашкам проведут сеансы одновременной игры с ветеранами и школьниками Фото: Елена Ледяйкина В Башкирии финалисты Кубка мира по международным шашкам проведут сеансы одновременной игры с ветеранами и школьниками Фото: Елена Ледяйкина

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 1 по 12 марта Уфа станет центром мирового шашечного спорта. В эти дни в столице республики состоится финал Кубка мира по международным шашкам. В нем примут участие 20 сильнейших шашистов планеты: 10 мужчин и 10 женщин.

Из Башкортостана за лидерство в международных шашках поборются шесть спортсменов: Айнур Шайбаков, Александр Георгиев, Муродулло Амриллаев, Айгуль Идрисова, Алия Аминова и Тамара Тансыккужина.

Помимо шашечных турниров, будут организованы мастер-классы с ведущими шашистами планеты. Специально для участия в них приедут делегации из Китая и Казахстана.

В преддверии предстоящего континентального турнира аналогичные мастер-классы для любителей и профессионалов в городах и районах республики дают прославленные шашисты региона — участники Кубка.

Как рассказала агентству «Башинформ» пресс-аташе финала Кубка мира по международным шашкам Елена Ледяйкина, первым обучающую эстафету начал чемпион мира Муродулло Амриллаев. В Стерлитамаке он провел сеанс одновременной игры для воспитанников детско-юношеской спортивной школы №2 и ветеранов спорта. В сеансе участвовали более 40 человек. По итогам сеанса три шашиста, которые сыграли вничью с титулованным спортсменом, получили сувениры от сеансера, а остальные участники — приглашение на финал Кубка мира в Уфе. Завершилась встреча коллективным фотографированием.

Аналогичные встречи с другими участниками мирового турнира пройдут практически повсеместно. В эти выходные действующий чемпион Европы Айнур Шайбаков проведет мастер-классы в Абзелиловском, Зианчуринском, Зилаирском, Баймакском районах, городах Баймак и Сибай. Пятикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина посетит Стерлибашевский, Кугарчинский, Миякинский, Нуримановский и Стерлитамакский районы.