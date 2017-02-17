В Уфе открылся новый офис «Почта Банка» Фото: Валерий Шахов





В Уфе открылся новый офис «Почта Банка» Фото: Валерий Шахов

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Уфе открылся четвертый по счету клиентский центр «Почта Банка» — совместного предприятия группы ВТБ и Почты России. Как и все предыдущие, он географически расположен в удобном для клиентов месте, на этот раз — на проспекте Октября, 37.

Как подчеркнули на церемонии открытия нового офиса, клиентоориентированность для «Почта Банка» — превыше всего.

На сегодняшний день в республике насчитывается пока восемь клиентских центров, работающих вне отделений почтовой связи.

«В Башкортостане уже никого не удивить нашими офисами, действующими на базе почтовых отделений связи. Но сегодня мы открываем в республике восьмой клиентский центр вне отделения почтовой связи, — отметил директор макрорегиона «Почта Банка» Алексей Соловьев. — «Почта Банк» — банк-лоукостер. Это такой легкий формат: у нас нет касс, есть только банкоматы. Между тем, мы ориентированы на оказание услуг для самого широкого круга населения, включая пенсионеров».

Менее чем за год работы «Почта Банка», только в Башкортостане, на базе отделений почтовой связи было открыто свыше 40 офисов. В этом году планируется открыть еще примерно столько же.

Более 500 точек обслуживания «Почта Банка» находятся в магазинах, где можно приобрести товар в кредит на выгодных условиях.

По состоянию на начало текущего года, кредитный портфель «Почта Банка» в Башкортостане составил 2,8 млрд рублей. План на 2017 год — полуторакратное увеличение кредитного портфеля.

«Благодаря взаимодействию с Почтой России сегодня мы, пожалуй, один из немногих финансовых институтов в стране, кто вместо сокращения наоборот открывает новые рабочие места. Так, только в Башкортостане в прошлом году было создано более 100 рабочих мест. В этом году планируется дополнительно открыть еще 170 мест», — сообщил журналистам Алексей Соловьев.

По его словам, все больше пенсионеров переводят сегодня свои пенсии на счета «Почта Банка». Причина проста — льготные условия обслуживания, кредитование по льготным ставкам, а также выгодные условия по пенсионному счету.

Всё, что для этого требуется — прийти в любой клиентский центр «Почта Банка» и заявить о намерении перевести свою пенсию для получения в этой кредитной организации.

Определяющий фактор для любого клиента, вне зависимости от возраста и статуса, это доступность банковских услуг, которую может предоставить далеко не каждый банк.

Как заявлял ранее председатель отделения Национального Банка по РБ Уральского Главного управления Центробанка России Марат Кашапов, появление «Почта Банка» в Башкортостане — долгожданное событие, потому что «мы всегда были озабочены вопросами доступности финансовых и банковских услуг в регионе, в особенности в сельской местности».

По его мнению, именно инфраструктура Почты России «могла бы стать хорошей базой для продвижения таких услуг», а альянс между Почтой России и «Почта Банком» позволит во многом «решить все насущные вопросы у жителей республики, а также обеспечит конкуренцию на рынке банковских услуг».

«Нас часто спрашивают: когда вы придете к нам, откроетесь в отдаленных точках? И в то время, когда многие банки уходят из небольших населенных пунктов, мы, наоборот, туда заходим и начинаем оказывать местному населению полный спектр услуг. Формат лоукостера позволяет нам довольно легко это сделать», — резюмировал директор макрорегиона «Почта Банка» Алексей Соловьев.