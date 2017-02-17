В Уфе впервые пройдет чемпионат Башкирии по восточным боевым единоборствам
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.
В Уфе впервые пройдут чемпионат и первенство Башкортостана по восточным боевым единоборствам «кобудо». Соревнования стартуют 19 февраля в спорткомплексе Росхимпрофсоюзов (ул. Комарова, 9/3).
Участниками состязаний станут около 200 спортсменов из Башкортостана, Удмуртии и Оренбургской области.
По словам одного из организаторов турнира, руководителя Клуба традиционного каратэ «Цунами» Антона Емелина, соревнования будут зрелищными. Зрители смогут увидеть поединки с нунчаками, в доспехах, комплекс с оружием и многое другое.
Начало соревнований в 10 часов. Торжественное открытие в 12 часов.