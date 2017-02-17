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17 февраля Пятница

Уфа   °

В Башкирии действуют 100 филиалов Виртуального концертного зала

КУЛЬТУРА

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкортостане действуют 100 филиалов Виртуального концертного зала. В его пространство вовлечены, кроме Уфы, 62 муниципальных образования республики. 141 учреждение культуры, в том числе МФЦ, дома культуры, кинотеатры, библиотеки соответствуют требованиям, которые необходимы для функционирования проекта.

Ближайший концерт с участием Академического симфонического оркестра Московской филармонии под управлением Юрия Симонова состоится 4 марта. Благодаря виртуальному концертному залу максимальное количество зрителей может достигнуть 25 тысяч человек, сообщили на заседании коллегии Министерства культуры РБ.

Программа «Виртуальный концертный зал» с трансляцией концертов из ведущих концертных залов страны сегодня активно реализуется в России. В Уфе проект был реализован в Башкирской государственной филармонии при поддержке Минкультуры России и Московской государственной академической филармонии. Презентация виртуального концертного зала состоялась в июне в рамках Координационного совета по культуре и стала знаковым событием для всей республики.

Благодаря специально оборудованным залам, оснащенным специальной техникой, поступает прямой сигнал из концертного зала филармонии. Слушатели районов и городов имеют возможность виртуально присутствовать в филармоническом зале и в реальном времени смотреть концерт.

Теги: виртуальный концертный зал
 
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