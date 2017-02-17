В Уфе зафиксировано семь случаев падения снега и наледи на машины за сутки Фото: администрация Уфы В Уфе зафиксировано семь случаев падения снега и наледи на машины за сутки Фото: администрация Уфы

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе за последние сутки зафиксировано семь случаев падения снега и наледи на припаркованные автомашины, сообщили в администрации столицы. Так, на улице Революционной снег с козырьков балконов упал на автомобиль Kia Spectra, на ул. Р. Зорге — на Hyundai Sonata. В тот же день с крыши жилых домов на улице Ульяновых и на ул. Лесной проезд снег упал на Renault и Subaru. Из-за снега, рухнувшего с крыши административных зданий на улицах Индустриальное шоссе и Кирова, пострадали «ГАЗель», Kia Rio и Kia Soul.

В мэрии напомнили, что за состояние балконов отвечают собственники квартир, за состояние крыш — управляющие компании или ТСЖ. За административные здания ответственность несет организация, в чьей собственности или ведении оно находится.

«Горожане, обнаружившие опасные скопления снега и наледи, должны обратиться в свою управляющую компанию. Если дом находится на обслуживании УЖХ районов города, можно позвонить в центральную диспетчерскую службу: 235-48-00, в экстренном случае — в «Службу спасения 112», — проинформировали в пресс-службе администрации города.