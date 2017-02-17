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17 февраля Пятница

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В Башкирии охвачены капремонтом около 200 многоэтажек - Региональный оператор

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В Башкирии охвачены капремонтом около 200 многоэтажек - Региональный оператор Фото: Олег Яровиков

В Башкирии охвачены капремонтом около 200 многоэтажек - Региональный оператор Фото: Олег Яровиков

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По последним данным Регионального оператора, с начала года капитальный ремонт полностью завершен в 22 многоквартирных домах. В 193 домах Башкортостана сейчас ведутся ремонтные работы.

По словам генерального директора НОФ «Региональный оператор РБ» Бориса Герасимова, из 1064 жилых домов, запланированных для проведения капитального ремонта в этом году, ремонт крыши будет проведен в 499.

Систему водоснабжения и водоотведения планируется отремонтировать в 254 многоквартирных домах. В 138 многоэтажках региона предстоит заменить систему электроснабжения.

Как сообщало агентство «Башинформ», в прошлом году вместо запланированных 1063 многоквартирных домов удалось отремонтировать 1209. 479 из них находятся в Уфе.

Для сравнения. В 2014 году вместо запланированных 599 многоквартирных домов в республике отремонтировано 540, в 2015-м — 1012 вместо 948.

Теги: ЖКХ,капремонт,многоквартирные дома
 
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