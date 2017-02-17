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17 февраля Пятница

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В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые распространенные нарушения в учреждениях общепита

ЭКОНОМИКА|ДЕНЬГИ

В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые распространенные нарушения в учреждениях общепита Фото: nnm.me/blogs

В Башкирии Роспотребнадзор назвал самые распространенные нарушения в учреждениях общепита Фото: nnm.me/blogs

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Роспотребнадзор назвал самые распространенные нарушения в учреждениях общепита Башкирии. За год проверки прошли на 204 объектах (16 процентов от общего количества), со 174 лабораторными исследованиями. На осмотренных объектах основным нарушением стало несоответствие планировок помещений, которые не обеспечивали последовательность технологических процессов. Кроме того, отделка производственных помещений также зачастую не соответствовала гигиеническим требованиям. Распространенными оказались нарушения сроков годности и условий хранения сырья и готовой продукции, непроведение профилактических дезинфекций от грызунов, медосмотров.

За год ведомство оштрафовало предприятия общепита на сумму более 2 млн рублей. Для сравнения: в 2015 году проверили 191 объект, с 243 исследованиями, штрафов было наложено на 1,1 млн рублей.

Теги: общепит,санэпиднадзор,Роспотребнадзор
 
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