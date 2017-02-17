Житель Башкирии пострадал при тушении загоревшегося холодильника Фото: автор
Житель Башкирии пострадал при тушении загоревшегося холодильника
Житель Башкирии пострадал при тушении загоревшегося холодильника Фото: автор
УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Житель Башкортостана серьезно пострадал при тушении загоревшегося холодильника. В пресс-службе Главного управления МЧС России по РБ пояснили, что накануне на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 14.19 поступила информация о возгорании холодильника. Пожар начался в кухне двухкомнатной квартиры многоэтажного жилого дома на улице Космонавтов в селе Раевский Альшеевского района.
«63-летний мужчина при самостоятельном тушении огня получил термические ожоги I и II степени. Он госпитализирован в хирургическое отделение Раевской ЦРБ. Предполагаемая причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования», — сообщили в ведомстве.
Пожар был потушен до прибытия пожарных расчетов.