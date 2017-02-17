Башкирская содовая компания на треть увеличила налоговые отчисления

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

По итогам 2016 года БСК перечислила более 8,7 млрд рублей налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды России, Башкирии и Стерлитамака.

Успешная деятельность предприятия обеспечила рост налоговых отчислений. В 2016 году поступления от компании в бюджет и внебюджетные фонды выросли на 2,3 млрд рублей по сравнению с предыдущим годом. А за последние два года сумма возросла более чем в два раза.

Башкирской содовой компании не только удалось сохранить лидерство в производстве основных видов продукции, но и улучшить финансовые показатели.

Постоянная модернизация, расширение действующих производств и создание новых, выпуск продукции высокого качества и укрепление статуса надежного поставщика, а также всесторонняя поддержка социальных проектов и благотворительность, продолжают оставаться основными приоритетными задачами для Башкирской содовой компании.

Справка. АО «БСК» (входит в Группу «БАШХИМ») образовано в мае 2013 года в результате объединения ОАО «Сода» и ОАО «Каустик».

Компания занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, второе место по выпуску каустической соды, ПВХ, а также является одним из лидеров по производству кабельных пластикатов. География поставок продукции: Россия, страны СНГ, Европы, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Предприятие является единственным производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного.