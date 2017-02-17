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17 февраля Пятница

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УГНТУ и «Транснефть-метрология» будут вместе заниматься подготовкой специалистов

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ОБЩЕСТВО

УГНТУ и «Транснефть-метрология» будут вместе заниматься подготовкой специалистов

Фото: пресс-служба УГНТУ

УГНТУ и «Транснефть-метрология» будут вместе заниматься подготовкой специалистов

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

Факультет автоматизации производственных процессов и Институт дополнительного профессионального образования Уфимского государсвенного нефтяного технического университета будут заниматься подготовкой и переподготовкой специалистов в области метрологии.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин и генеральный директор АО «Транснефть-метрология» Олег Золотухин подписали совместный приказ о создании рабочих групп, которые будут заниматься осуществлением проекта по подготовке и переподготовке специалистов в области метрологии.

Совместно представителями компании и преподавателями университета разработаны учебные программы. Предполагается закупка высокотехнологичного оборудования, которым будут оснащены лаборатории для практических занятий.

«Есть квалификационные требования, предъявляемые к метрологам, но ни один вуз не готовит таких выпускников. Я думаю, это будет продолжительное и успешное сотрудничество. Сегодня специалисты, обладающие компетенциями в области автоматизации и учётных операций нужны всем: нефтедобытчикам, налоговикам, таможенникам», — отметил Олег Золотухин, комментируя необходимость объединения усилий производственников и вуза.

«Для нас очень важно такое партнёрство, — подчеркнул Рамиль Бахтизин. — Мы как опорный вуз должны активно взаимодействовать с компаниями, для которых мы готовим кадры».

Теги: образование,угнту,транснефть-метрология
 
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