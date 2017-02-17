В уфимской квартире умирает котенок Фото: Depositphotos.com В уфимской квартире умирает котенок Фото: Depositphotos.com

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В уфимской квартире умирает котенок. Призыв о помощи опубликован в одной из групп «ВКонтакте» накануне вечером. Женщина просит отозваться хозяина квартиры №88 по адресу: улица Кольцевая, 203/1.

«У вас в квартире умирает котёнок! Мяучит пятый (сегодня уже шестой) день. Охрип уже», — написала неравнодушная горожанка.

Отмечается, что квартиру недавно продали. Местная жительница звонила в Службу спасения 112, вызывала участкового, однако переживает, что из-за бюрократической волокиты животное может погибнуть.

«Заявка к нам поступала. Спасатели поедут на вскрытие двери только в случае, если полиция возьмет на себя ответственность за это, так как хозяев квартиры нет дома. В ином случае, мы просто не имеем права вскрывать дверь, когда на месте нет собственников жилья, которые и дают свое согласие на вскрытие двери», — прокомментировала агентству «Башинформ» пресс-секретарь «Службы спасения 112» Яна Калинина.