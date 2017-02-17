Чемпион мира и Европы по шашкам Айнур Шайбаков проведет в башкирском Зауралье сеансы одновременной игры

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Чемпион мира и Европы по шашкам Айнур Шайбаков с 17 по 19 февраля посетит шашечные коллективы Абзелиловского, Баймакского, Зианчуринского, Зилаирского районов, а также городов Сибай и Баймак. В ходе шашечных турниров он проведет сеансы одновременной игры, мастер-классы. Это не первый выезд Айнура Шайбакова в башкирское Зауралье, сюда он ездит регулярно в течение уже более пяти лет. Особое внимание он уделяет юным шашистам, проводит для детей мастер-классы, делится своим опытом, рассказывает о секретах игры.

Среди спортивных мероприятий, которые планирует посетить Айнур Шайбаков, — открытый этап Кубка Зауралья по русским шашкам среди детей до 14 лет с участием команд из Челябинской и Оренбургской областей; первенство Зилаирского района по русским шашкам среди школьников; турнир воспитанников Юго-восточного межрайонного центра социальной помощи семье и детям в Сибае, презентация социального проекта по формированию и развитию через шашечную игру коммуникативных, интеллектуальных, социальных компетенций воспитанников социального центра.

Планируется поощрение команд, отличившихся в 2016 году на Спартакиаде школьников по русским шашкам. Это лицей №4 города Баймака, школы села Абзаново и деревни Яныбаево Зианчуринского района.

Также в программе встречи с тренерским и преподавательским составом школ, сеанс одновременной игры с участниками чемпионата Абзелиловского района среди команд сельсоветов.

Как сообщили в Федерации международных шашек РБ, Айнур Шайбаков не только выдающийся спортсмен, но и молодой педагог, написавший в соавторстве учебно-методический комплекс «Развитие аналитических способностей у детей через шашечную игру» по учебной дисциплине «Педагогика» и издавший «Учебник шашечной игры». В настоящее время Айнур Шайбаков — аспирант Башкирского государственного педагогического университета.