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17 февраля Пятница

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«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды на следующей неделе

ОБЩЕСТВО

«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды на следующей неделе Фото: ИА "Башинформ"

«Уфаводоканал» сообщил об отключении воды на следующей неделе Фото: ИА "Башинформ"

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» сообщило о временном отключении воды в двух районах башкирской столицы на следующей неделе.

В Советском районе из-за проведения ремонтных работ 21 февраля с 10 до 18 часов отключат холодную воду на проспекте Октября, 39, 45 и 53.

В этот же день в Орджоникидзевском районе с 10 до 18 часов будет отключена холодная вода на ул. Короленко 5, 7, 9, 11; Кольцевая, 82а, 82б, 84, 84а, 84б, 86, 86а, 88; Боткина, 8а.

С 12 часов 22 февраля до 3 часов утра 23 февраля в Советском районе отключат холодную воду на ул. Ст. Злобина, 1; ул. Акназарова, 29.

Теги: Уфаводоканал,график отключения воды
 
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