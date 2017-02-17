В Уфе выбран партнер для строительства Восточного выезда Фото: wikimapia.org В Уфе выбран партнер для строительства Восточного выезда Фото: wikimapia.org

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Госкомитет РБ по транспорту и дорожному хозяйству принял решение заключить концессионное соглашение по проекту «Восточный выезд из Уфы», который должен соединить федеральные трассы М7 и М5. Как сообщили в ведомстве, предложение будет направлено единственному участнику второго этапа конкурса — ООО «Башкирской концессионной компании». Подписать соглашение планируется в мае.

Концессионное соглашение заключается на строительство автодорожного тоннеля протяженностью 1,2 км — от створа улицы Галле до берега реки Уфы, моста через реку длиной 2,5 км и автомобильной дороги протяженностью 14 км, напомнили в комитете. Планируется, что проезд по новой дороге будет платным, чтобы окупить затраты. По данным СМИ, стоимость проекта — более 72 млрд рублей. От инвестора ожидают вложения 32 млрд рублей.