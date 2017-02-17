Видные деятели здравоохранения Башкортостана: Ахат Бакиров (К 65-летию врача-гематолога)

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Владимир Романов/.

Сегодня исполняется 65 лет Ахату Бакирову — известному врачу, ученому, крупному организатору здравоохранения.

Ахат Бакиров родился 17 февраля 1952 года в селе Чапаево Давлекановского района Башкирской АССР, в семье сельских тружеников.

В 1975 году он успешно окончил Башкирский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Трудовую деятельность начал там же. С 1976 года стал работать врачом, затем заведующим гематологическим отделением, позже — заместителем главного врача больницы №13. В 1984 году продолжил деятельность в качестве инструктора Башкирского обкома КПСС.

С 1989 года Ахат Бакиров трудился ассистентом, доцентом БГМИ. Защитил кандидатскую диссертацию, в 1996 году стал доктором медицинских наук. В том же году его избрали профессором. В 1992-1997 годы Ахат Бариевич являлся проректором института по учебной работе. С 1997 года — директор Уфимского научно-исследовательского института медицины труда и экологии человека Академии наук РБ и Минздрава РФ (ныне институт относится к Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека). Одновременно Ахат Бакиров руководит кафедрой терапии и клинической фармакологии Института последипломного образования Башгосмедуниверситета.

В 2012 году он избран действительным членом Академии наук Республики Башкортостан. Входит в Отделение медицинских наук. Является членом президиума АН РБ.

Ахат Бакиров — автор более 500 опубликованных трудов, многих монографий, учебно-методических работ, более 30 изобретений, защищенных свидетельствами и патентами.

Основные научные направления работы ученого — актуальные проблемы гематологии и иммунологии, медицина труда и экологии человека. Ученым разработаны эффективные методы иммунодиагностики и лечения больных с острыми и хроническими лейкозами, внедрены иммунохимические методы в терапии лимфопролиферирующих болезней и многих профессиональных заболеваний. Он возглавил комплексное междисциплинарное исследование по оценке характера и распространенности сердечно-сосудистой патологии у лиц, подверженных воздействию тяжелых металлов. Под руководством Ахата Бакирова в работу гематологического отделения РКБ им. Г.Г. Куватова внедрены современные методы диагностики гемобластозов и методы иммунореабилитации больных, схемы химиотерапии лейкозов. Им созданы научные школы в области медицины труда и экологии человека.

Ахат Бакиров входит в ученый совет Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, научный совет Российской Академии медицинских наук и Минздрава России по медико-биологическим проблемам здоровья работающих, состав диссертационного совета при БГМУ, редколлегии научных журналов «Медицина труда и промышленная экология» и «Медицинский вестник Башкортостана». С 1998 года Ахат Бариевич возглавляет ассоциацию терапевтов Республики Башкортостан.

За большие заслуги в развитии отечественной медицины Ахату Бакирову присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки Башкортостана, заслуженного врача России и Республики Башкортостан. Он награждался почетной грамотой Минздрава России, Почетной грамотой Республики Башкортостан. Избирался депутатом Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан четвертого и пятого созывов.