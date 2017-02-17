Башкирский «Праздник курая» проедет гастрольным туром по регионам России

УФА, 17 фев 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

Башкирский проект «Праздник курая. Музыка, рожденная ветром» проедет гастрольным туром по регионам России. В 2017 году программу увидят зрители Курганской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Тюменской областей, Республики Татарстан. Тур завершится концертом в Москве. Об этом в своем докладе на коллегии ведомства сообщила министр культуры Башкортостана Амина Шафикова.

Главный герой программы — Национальный оркестр народных инструментов под управлением художественного руководителя Линара Давлетбаева. Фестиваль побывал в восьми городах: Кургане, Оренбурге, Ижевске, Перми, Магнитогорске, Челябинске, Миассе и завершился большим концертом в Москве в декабре 2016 года.

«Впервые в прошлом году в регионах России мы провели новый масштабный проект – это Всероссийский фестиваль «Праздник курая. Музыка, рожденная ветром». Мы старались охватить регионы с компактным проживанием башкирского населения и популяризировать курай, как бренд башкирского народа», — рассказала собравшимся министр.

Она отметила, что в рамках проекта прошли не только концерты. В первую очередь, в регионы направлялись педагоги-кураисты для обучения игре на курае местных жителей, которые потом принимали участие в концерте, выступая на одной сцене вместе с выдающимися мастерами-кураистами.