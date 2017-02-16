Ханты-мансийская «Югра» обеспечила уфимскому «Салавату Юлаеву» место в плей-офф Фото: Дмитрий Слезин Ханты-мансийская «Югра» обеспечила уфимскому «Салавату Юлаеву» место в плей-офф Фото: Дмитрий Слезин

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Дмитрий Слезин/.

В Ханты-Мансийске завершился важный в том числе и для уфимского «Салавата Юлаева» матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги девятого сезона. Местная «Югра» в овертайме обыграла новосибирскую «Сибирь» — 3:2, тем самым лишив последнюю шансов обогнать уфимцев в турнирной таблице (у нее 81 очко перед последней игрой, в то время как у «Салавата» уже 85).

Больше не осталось в Восточной конференции команд (ныне находящихся в пределах восьмерки), которые смогут набрать больше 84 очков, обогнав башкирский клуб.

Таким образом, «Салават Юлаев» пока на шестом месте и выше него не подымется, а ниже восьмого не опустится, — то есть он попадает в плей-офф стопроцентно. Вопрос — с какого места.

Заключительный матч «Салават» проведет 18 февраля в Уфе против тольяттинской «Лады».