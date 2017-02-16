Рустэм Хамитов: «Наша задача – помогать молодым во всех вопросах» Фото: Олег Яровиков

















Рустэм Хамитов: «Наша задача – помогать молодым во всех вопросах» Фото: Олег Яровиков

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ»/.

16 февраля в Уфе Глава Башкортостана Рустэм Хамитов выступил на расширенном заседании коллегии Министерства молодёжной политики и спорта республики, которое состоялось в выставочном комплексе «ВДНХ-Экспо». В ходе заседания были подведены итоги работы министерства в 2016 году и обозначены приоритетные задачи на ближайший период.

– Наша с вами задача, тех, кто отвечает за вопросы организации молодёжных движений, жизнеустройства молодёжи – помогать молодым во всех вопросах, начиная с учёбы, продолжая трудоустройством и заканчивая семейными делами: жильё, заработная плата, развитие, карьера, социальные лифты и т.д., – сказал руководитель республики. – Молодёжь является нашим будущим. В республике – 1 млн молодых людей. Мы знаем субъекты Российской Федерации, где всё население не доходит до этой планки. Это наша основа, наш завтрашний день. Миллион молодых человек обладает громадной энергетикой. Эту энергию нужно направить в позитивное русло.

Глава региона отметил, что Министерство молодёжной политики и спорта должно быть центром межведомственной координации, работы в муниципалитетах по созданию условий для профессиональной, социальной, творческой самореализации молодёжи. В числе важных задач ведомства – разработка новой программы молодёжной политики Республики Башкортостан, поскольку срок действия предыдущего документа заканчивается в этом году.

– Нам нужен новый документ с чётко обозначенными современными подходами и главное – механизмами их реализации, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Приоритеты, которые нам нужно отразить в новой версии программы молодёжной политики Республики Башкортостан – это, конечно же, молодая семья, о которой мы сегодня много говорим, жильё для молодых, качественное образование, трудоустройство, экономическая самостоятельность, развитие инновационной и научной активности, творческих талантов, сбережение здоровья, профилактика негативных процессов в молодёжной среде, патриотическое воспитание, противодействие экстремизму, поддержка молодёжных движений и объединений, формирование благоприятной информационной атмосферы.

По словам руководителя региона, молодёжная политика требует к себе пристального внимания.

– Задач у нас огромное количество. Нам надо пахать день и ночь, семь дней в неделю. Эту работу нужно делать не ради отчетов и галочек, не ради того, чтобы мелькать в телевизоре с красивыми репортажами. Эта работа должна происходить по причине того, что если не будем этим заниматься, то будущее у страны будет весьма туманное, – отметил Рустэм Хамитов. – Патриотическое и спортивное движение, самодеятельность и культура, образование и наука, спорт – всё, о чём мы сегодня говорили, требует колоссального внимания. Упускать ситуацию в молодёжной среде нельзя. Это очень сложно и опасно. Уверен, что министерство исправит те недочёты, которые есть в работе, и будет добиваться значительных успехов.

Перед началом заседания руководитель региона ознакомился с работой тематических интерактивных площадок, представленных в виде лепестков цветка – эмблемы Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в октябре этого года в Сочи.

Площадка «Золото побед» была посвящена спортивным достижениям республики. Площадка «Пространство мнений» представляла собой дискусионный центр, посвящённый обсуждению приоритетных направлений Стратегии развития Башкортостана до 2030 года. На площадке «Быстрее! Выше! Сильнее!» была организована студенческая спартакиада ГТО и выступления активистов спортивного движения «Workout Башкортостан». Площадка «Патриотизм в реальных делах» была посвящена деятельности юнармейцев, воспитанников военно-патриотических клубов и поисковых отрядов, а площадка «Территория добра» – работе волонтёрских организаций.

В рамках праздника член Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Лебедева вручила представителю студенческих отрядов Ирине Сухаревой Сертификат на участие в презентации Республики Башкортостан в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. После этого Ирина Сухарева вместе с участником Всемирного фестиваля молодежи 1985 года, ректором Башкирского государственного аграрного университета Илдаром Габитовым запустили символический обратный отсчёт до начала фестиваля.