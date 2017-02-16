Министр спорта Башкирии призвал развивать массовый спорт

УФА, 16 фев 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Результатов в высшем спорте не бывает без достижений в массовом. И наша задача приобщать граждан к занятиям физической культурой, отметил в ходе коллегии министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта. Глава ведомства назвал пять ключевых направлений, от реализации которых зависит численность занимающихся физкультурой.

Первое – проведение и участие в массовых всероссийских соревнованиях. В Башкортостане самыми массовыми стали Декада спорта и здоровья, Кросс нации и Лыжня России. В этих мероприятиях особо отличились своей активностью Краснокамский, Альшеевский, Учалинский, Ишимбайский, Туймазинский, Кигинский районы, города Уфа, Нефтекамск, Октябрьский, Салават.

Второе направление — внедрение ГТО. Этот проект в республике начал реализовываться с 2015 года. В прошлом году эту инициативу поддержали все образовательные учреждения РБ и экспериментально отдельные районы и города (взрослое население).

«В регионе создано около 70 центров тестирования. По внедрению комплекса республика находится на первом месте в ПФО и на девятом в Российской Федерации. На портале «ГТО.ру» зарегистрировано более 200 тысяч жителей Башкортостана. Однако из 41 тысячи участников, вовлеченных в процесс, выполнили нормативы только около 12 тысяч, это 29 процентов, — привел цифры Андрей Иванюта. – При этом золотой знак отличия получили чуть более 3 тысяч человек, серебряный почти пять тысяч, бронзовый – около четырех тысяч».

Министр подчеркнул, основная задача на 2017 год — внедрение третьего этапа комплекса среди взрослого населения.

Для этого необходимо совместно с мунициалитетами организовать тестирование в трудовых коллективах, среди государственных и муниципальных служащих, среди ветеранов и пенсионеров.

По словам Иванюты, в этом году совместно с федерацией профсоюзов РБ будет проведена «Спартакиада ГТО среди трудовых коллективов».

Третье, на что обратил внимание глава ведомства, строительство и эксплуатация спортивных объектов.

«В городах и сёлах появятся новые спортивные залы и многофункциональные площадки, — сказал Андрей Иванюта. — Мы рекомендуем главам администраций подбирать и реализовывать варианты малобюджетных и быстровозводимых спортивных объектов».

Как отметил министр, необходимо уделять большое внимание и спорту студенческому. Еще одна – задача — возрождение студенческих туристских клубов.